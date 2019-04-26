В Казахстане откроют налоговый центр «Один пояс, один путь»

Пекин, , 07:23 — REGNUM Региональный налоговый центр «Один пояс, один путь» будет создан на базе учебно-методического центра комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана, сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

В рамках центра будет сформирована благоприятная среда для обмена опытом и взаимодействия в сфере налогового, таможенного и транспортно-логистического направления программы «Один пояс, один путь».

Проект налогового центра был представлен на форуме сотрудничества налоговых администраций в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Планируется, что в работе центра примут участие русскоязычные страны.

Напомним, 18−20 апреля в китайском городе Учжэне провинции Чжэцзянь состоялся первый форум сотрудничества налоговых администраций в рамках проекта «Один пояс, один путь». По итогам форума подписан план действий на два года, а также меморандум о создании механизма сотрудничества в сфере налоговой администрации.

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