Рубль остался без поддержки

Москва, , 07:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 26 апреля в очередной раз закрылись ростом. Курс доллара вырос на 0,52%, до 64,65 руб., курс евро — на 0,30%, до 71,97 руб., курс фунта — на 0,28%, до 83,31 руб. Рубль начал сдавать позиции с открытия торговой сессии на общем фоне укрепления доллара США и снижения интереса к рисковым активам, что привело к ослаблению валют emerging markets, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дополнительными негативными факторам для рубля стали обвал турецкой лиры, а также решение Кремля упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. Решение Владимира Путина повысило геополитические риски и усилило риск введения новых санкций. Западу и Европе только дай повод, они тут же им воспользуются.

Турецкая лира подешевела к доллару на 1,7% после того, как центральный банк Турции сохранил ключевые ставки на прежних уровнях и в сопроводительном заявлении отказался от упоминаний о готовности продолжить ужесточение монетарных условий при необходимости. Участники рынка расценили это как сигнал к продаже лиры.

В ходе европейских торгов цена нефть сорта Brent повышалась до нового максимума 75,57 и затем к закрытию дня упала до 73,97. Спекулянты стали фиксировать прибыль по длинным позициям от промежуточного сопротивления.

Рубль сейчас остался без поддержки, но техническая картина по нему глобально не изменилась. Перед основной фазой ослабления пара доллар/рубль вернется в район 64,15−64,30.

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