Прикамье на предотвращение изменения климата потратило 1,8 млрд рублей

Пермь, , 07:10 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году расходы предприятий и организаций на мероприятия по охране окружающей среды составили 10,1 млрд рублей. Показатель превысил траты 2017 года на 7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Около половины (48,6%) произведённых затрат направлено на сбор и очистку сточных вод, 28,8% — на обращение с отходами, 18,1% — на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

Траты на предотвращение изменения климата выросли на 9,3%: с 1 млрд 680,4 млн рублей до 1 млрд 836,2 млн рублей. На сбор и очистку сточных вод в 2018 году потрачено 4 млрд 934,1 млн рублей, в 2017 году — 4 млрд 685,2 млн рублей (рост 5%). Затраты на обращение с отходами выросли на 8,3%: с 2 млрд 702,3 млн рублей в 2017 году до 2 млрд 926,5 млн рублей в 2018 году.

Основной объём затрат произведён на предприятиях обрабатывающих производств — 6,2 млрд рублей. На организации, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений приходится 2,2 млрд рублей; обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха — 0,7 млрд рублей; добычей полезных ископаемых — 0,4 млрд рублей