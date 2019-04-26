В Якутии начинают строить судоверфь: торжественно забита первая свая

Якутск, , 07:13 — REGNUM В Якутии прошла церемония установки первой сваи судоверфи в посёлке Жатай. На торжественном запуске строительства предприятия присутствовал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии начнут строить предприятие, на которое трудоустроят 700 человек

«Сегодня замечательный день! — прокомментировал это событие глава Якутии Айсен Николаев. — Пользуясь случаем, я хочу выразить правительству РФ и лично вам, Денис Валентинович, благодарность за ту поддержку, которую республика получила в лице проекта строительства Жатайской судоверфи, который, конечно же, вдохнёт новую жизнь и в сам Жатай, и даст возможность развиваться нашему речному флоту».

По словам председателя правительства Якутии Владимира Солодова, первое сделанное на Жатайской судоверфи судно должно быть спущено на воду в 2022 году — к столетию республики.

«Сегодняшнее событие — символ возрождения якутского судостроения!», — написал премьер-министр региона в своём Instagram.

По словам Дениса Мантурова, стройку планируется закончить в 2021 году. Новая судоверфь в Жатае, как предполагается, будет работать в кооперации с другими судостроительными предприятиями из России с целью производства широкой номенклатуры судов.

Читайте также: Модернизацию Жатайской судоверфи в Якутии профинансирует федеральный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что новое предприятие даст новую жизнь посёлку Жатай, а также позволит обеспечить бесперебойные грузоперевозки по реке Лена и в водах Арктики, в том числе по Севморпути — благодаря работе Жатайской судоверфи там начнёт курсировать обновлённый флот. Строительство будет идти в рамках комплексного инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей». На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 4,1 млрд рублей. Ещё 750 млн рублей направят из бюджета республики, а 873 млн рублей — из внебюджетных источников. Трудоустроить на новое производство планируется 700 человек.