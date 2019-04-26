«Интересы пермяков не пострадают»: утверждён проект новой железной дороги

Пермь, , 06:55 — REGNUM В результате переговоров власти Пермского края и руководство РЖД утвердили новый вариант размещения обхода: чуть ниже по течению Камской ГЭС с состыковкой железнодорожных путей с действующими железнодорожными линиями на перегоне Кабельная — Левшино (с устройством путевого поста на правом берегу Камы) и на перегоне Балмошная — Левшино (с устройством путевого поста — на левом берегу). Губернатор Максим Решетников заявил, что новый вариант размещения обхода может быть реализован быстрее, он дешевле и не затрагивает интересы жителей — по потенциальному месту его размещения нет садово-дачных кооперативов и населенных пунктов, фактически он пройдет по промышленной зоне. Таким образом, есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Протяженность обхода составит около 5 км, с мостовым переходом 1 км через реку Кама (эстакадная часть — 1,3 км). Предварительная стоимость реализации проекта составляет примерно 25 млрд рублей, это вдвое дешевле предыдущего варианта (с состыковкой в районе Пальников). Заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров отметил, что рассматривалось около пяти вариантов строительства железнодорожного обхода Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти региона намерены реализовать амбициозный план реновации набережной Перми. Среди проектов — ликвидация железнодорожной ветки в Перми и перенос железнодорожных перевозок за город. Первоначально речь шла о строительстве Северного обхода Перми с примыканием на перегоне Пыльники. Проект вызвал протест со стороны населения, которое заявило, что «красивые деревни будут похоронены заживо», потому что ветку хотели проложить через населённые пункты Заозёрье, Тупица, Глушата. Жители требовали рассмотреть другой вариант проекта, который бы предполагал строительство обхода вдали от населённых пунктов.

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