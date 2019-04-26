«Татфондбанк» грозит банкротством старейшей агрофирме Татарии

Казань, , 06:29 — REGNUM В рамках установленной законом процедуры банкрот «Татфондбанк» уведомил о планах обратиться с иском о банкротстве ООО «Агрофирма «Кулон». В агрокомпании, по последним открытым данным, работают свыше 370 человек, а существует она почти 20 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Татфондбанк» было обанкрочено в апреле 2017 года после того как в марте лишилось лицензии. На сегодня некогда крупнейший банк Татарии, где свыше 40% принадлежало республике, находится на этапе конкурсного производства и ведёт работу по формированию конкурсной массы, в том числе через признание должников банкротами. Ещё один потенциальный банкрот — одна из старейших компаний региона.

«ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Агрофирма «Кулон» (ИНН 1 634 002 680, ОГРН 1 021 607 360 169), адрес места нахождения: 423 193, республика Татарстан, Новошешминский район, поселок Совхоза «Красный Октябрь», Советская улица, д. 1) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — уточняется в сообщении, размещённом на сайте юридически значимых событий.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 10 июля 1999 года, его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и единственный владелец с 2012 года — Анатолий Козловский. Среднесписочная численность работников, по последним открытым данным, — 371 человек, основной вид деятельности юрлица — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Козловский также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Марий Эл по основному виду деятельности — предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства. В ЕГРЮЛ уточняется, что с 27 марта 2019 года ООО в стадии ликвидации.

Стоит отметить, в Арбитражном суде Татарии уже есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве агрофирмы, поданный 27 марта 2019 года московским ООО «Агрохимическая компания СОЮЗХИМ». Сумма претензий составила 3 513 515 рублей. В апреле к иску присоединилось казанское ООО «Центр инновационных технологий». 16 апреля суд принял к производству иск последнего, но решение о дате слушаний примут после 29 апреля, когда истечёт срок оставления без движения первого иска.