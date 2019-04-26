«Ижавиа» просит УФАС по Удмуртии передать управление ООО «Поможем»

Ижевск, , 01:29 — REGNUM В Управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по Удмуртии поступило ходатайство АО «Ижавиа» с просьбой разрешить передачу полномочий единоличного исполняющего органа управляющей компании ООО «Поможем». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«Осуществление передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации влечёт за собой приобретение управляющей организацией прав владения и (или) пользования в отношении имущества субъекта естественной монополии, в том числе основных средств, предназначенных для производства (реализации) товаров», — отметили в ведомстве.

Заявление авиакомпании будут рассматривать до 7 июня 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2019 года управляющей компанией АО «Ижавиа» официально стало ООО «Поможем». Генеральным директором обеих компаний является Александр Синельников.

«Поможем» зарегистрировано в Нижнем Новгороде на улице Минина. Основным видом деятельности ООО является содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий. Стоимость контракта с компанией «Поможем» составила 297 млн рублей.

В начале апреля 2019 года Приволжская транспортная прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд, требуя признать сделку между компаниями недействительной.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ижавиа» может лишиться управляющей компании: сделку рассмотрят в суде