«Укртранснафта» прекратила транзит по нефтепроводу «Дружба»

Киев, , 01:00 — REGNUM Транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» прекращён оператором системы магистральных украинских нефтепроводов «Урктранснафта», сообщили в пресс-службе компании.

Приостановка произошла 25 апреля в 21:43 (время местное). Это сделано в рамках «соглашения о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины» — «в связи с отказом приёма некачественной российской нефти на приёмо-сдаточных пунктах участка «Будковце», а из-за того, что на венгерском приёмо-сдаточном участке нефти «Фенешлитке» нет свободных резервуаров.

Напомним, «Дружба» — это самая большая в мире система магистральных нефтепроводов. Доставляет нефть из Волгоуральского нефтегазоносного района в страны Восточной Европы. Проходит от Самары до Брянска, затем идёт до Мозыря (Белоруссия), после чего разветвляется на два участка. Северная ветка идёт через Белоруссию, Польшу, Германию, южная — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля стало известно, что транзит нефти по «Дружбе» приостановлен в Польше из-за качества нефти, в которой якобы превышено содержания в нефти хлорсодержащих веществ.

Стоит напомнить, что Россия с 18 апреля запретила ввоз на территорию российской нефти и нефтепродуктов.

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