В банкоматах туркменского Балканабада уже больше недели нет денег

Ашхабад, , 00:41 — REGNUM Жители города Балканабад, расположенного на западе Туркмении, испытывают большие сложности с обналичиванием зарплат и пенсий. В течение вот уже нескольких дней у банкоматов выстраиваются длинные очереди, в каждой из которых насчитывается до сотни человек, пишет «Азатлык».

Как отмечают балканабадцы, ни местные власти, ни сотрудники банков не объясняют причин сложившейся ситуации и не говорят о том, когда вновь появятся наличные деньги.

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«Только говорят — приходите завтра. Но денег уже нет более недели. Стоящих в очереди людей стараются отправить домой, чтобы не собирались большими толпами», — сетуют горожане.

Напомним, что в Туркмении зарплаты работникам бюджетной сферы и госпредприятий перечисляют на банковские карты. Выплаты для пенсионеров и получателей социальных государственных пособий также поступают на карты.

При этом в последнее время в стране существуют жесткие лимиты на снятие наличных денег в банкоматах. Так Ашхабаде можно обналичить не более 800 манатов (14,6 тысячи рублей) в месяц, в других крупных городах — до 600 манатов (11 тысяч рублей), а в остальных населенных пунктах — до 400 манатов (7,3 тысячи рублей).

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