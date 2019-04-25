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Все долги новгородских бюджетных учреждений погасят до 2020 года

Экономика

На эти цели будет направлено 726 млн рублей из 1,7 млрд федеральной дотации региону

Все долги новгородских бюджетных учреждений погасят до 2020 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великий Новгород

Великий Новгород, 25 апреля 2019, 20:42 — REGNUM  Просроченную кредиторскую задолженность бюджетных учреждений Новгородской области погасят до 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на эти цели будет направлено 726 млн рублей из 1 млрд 722 млн рублей федеральной дотации, выделенной региону из резервного фонда правительства РФ.

На ремонт в 47 образовательных, медицинских и социальных учреждениях будет направлено ещё 420 млн рублей.

«Также деньги предусмотрены на реализацию нацпроектов, но поскольку средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете, то они будут направлены на другие нужды. Сейчас идёт согласование с Министерством финансов», — сообщила министр финансов Новгородской области Елена Солдатова сегодня, 25 апреля, на заседании правительства региона.

В районы Новгородской области на долги муниципальных учреждений направят 122 млн рублей из федеральных средств. Долги районов варьируются от 32,8 млн рублей в Боровичском до 100 тыс. рублей в Демянском.

«На 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность в муниципалитетах должна равняться нулю. Более того, нужно за год не нарастить кредиторскую задолженность», — подчеркнула Елена Солдатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства федеральной дотации будут направлены в том числе на погашение долгов новгородских медицинских учреждений, о чём в своём отчёте перед Новгородской областной думой заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Читайте ранее в этом сюжете: Федеральную субсидию направят на погашение долгов новгородской медицины

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Долги муниципалитетов
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