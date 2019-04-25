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В Орловской области отказались от московского мусора

Экономика

В сети появилась информация о том, что власти Москвы якобы ведут переговоры с губернатором Орловской области о приёме столичного мусора: в Орловской области эту информацию с негодованием опровергли

В Орловской области отказались от московского мусора
© ИА REGNUM
Свалка

Орел, 25 апреля 2019, 20:23 — REGNUM  В Орловской области опровергли информацию о возможности приема мусора из Москвы. О том, что мэрия столицы ведет диалог с губернатором Орловской области Андреем Клычковым о возможности приема московского мусора, сообщил 25 апреля со ссылкой на источник в мэрии Москвы telegram-канал «Незыгарь».

"Вице-мэр Москвы Бирюков и его сотрудники ведут диалог с орловским губернатором Клычковым о вывозе столичного мусора в Орловскую область. Там якобы есть два полигона пригодных. Технология будет такая: слой — вакуум — пленка. Московские варианты не исключают, что орловский вариант может быть альтернативой Шиесу на случай приостановки строительства последнего».

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев почти мгновенно отреагировал на этот пост, также в своем telegram-канале, назвав новость фейком.

«Никогда этот вопрос даже не поднимался, чтобы он где-то обсуждался», — отметил Лежнев.

Он добавил, что такой вариант «физически» невозможен, поскольку Орловский полигон переполнен, Ливенский будет заполнен до 2024 года, а Мценский может принимать лишь незначительные объемы отходов.

Сообщение о том, что Орловская область может принимать московский мусор, появилась на фоне встречи губернатора Андрея Клычкова с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, которая состоялась 25 апреля в Москве. В числе обсуждаемых вопросов упоминается как раз вопрос рекультивации Орловского полигона.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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