Козак: проблема «загрязнения» транзитной нефти техническая и уже решается

Москва, , 20:18 — REGNUM Проблема с качеством российской нефти, поставляемой в Белоруссию и транзитом в Евросоюз по нефтепроводу «Дружба», является сугубо технической и вскоре будет решена. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил журналистам Илья Джус — представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

«Пока эта проблема действительно есть, она носит сугубо технический характер, — сообщил представитель российского вице-премьера. — В ближайшее время она будет решена. Весь набор технических мероприятий для решения этой проблемы уже реализуется».

Джус сообщил также, что на 25 апреля Козак проведёт давно запланированную встречу с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, который занимал в Совмине РБ должность вице-премьера, курирующего ТЭК и по поручению Александра Лукашенко участвует в нефтегазовых переговорах с Москвой. Хотя встреча и планировалась как двусторонняя, однако на ней в свете недавно возникшей проблемы с качеством российской нефти сможет присутствовать глава белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Проблема с качеством нефти свежая, а встреча была запланирована давно», — сообщил представитель российского вице-премьера.

Он также отметил: «Я полагаю, что тема качества нефти также станет предметом обсуждения двух лиц».

После обсуждения проблемы с Белоруссией состоятся трёхсторонние переговоры с участием Польши. В правительстве РФ заверили, что уже в понедельник 29 апреля российская нефть должного качества будет на границе с Белоруссией

Напомним, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о внезапном резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» на белорусские НПЗ и на экспорт в Евросоюз. «Транснефть» быстро признала проблему и пообещала устранить причину превышения хлорорганических соединений до 25 апреля.

Тем временем транзит нефти из Белоруссии в ЕС был перекрыт белорусскими и польскими операторами. Совмина Белоруссии поставил вопрос о компенсации убытков. В ходе московских переговоров может быть обсуждён вариант компенсации через изменение индикативного баланса в сторону увеличения объёмов поставок из РФ.

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