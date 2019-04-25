Законопроект о штрафах за немаркированные табак и алкоголь внесен в Госдуму

Москва, , 19:57 — REGNUM Законопроект об административной ответственности за перевоз немаркированной продукции по территории РФ внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых Сергей Катасонов (ЛДПР), Дмитрий Ионин «Справедливая Россия») и Алексей Веллер («Единая Россия»), а также член Совфеда Сергей Калашников, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Авторы инициативы предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью, которая вводит штраф за незаконный перевоз табака гражданами по территории РФ. Речь идет о перемещении немаркированных сигарет и других табачных изделий в большем количестве, чем разрешено законом. Так, под штраф не подпадают перевозки менее 600 сигарет, 150 сигар и сигарилл или 750 грамм табачных изделий, если они находятся у совершеннолетних граждан. В противном случае за перевозку немаркированной продукции гражданам грозит штраф от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. При этом немаркированный табак будет конфискован.

Как отмечают авторы инициативы, в третьем квартале 2018 года доля нелегальной табачной продукции в РФ выросла с 4,5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом такие товары могут беспрепятственно перемещаться гражданами по территории ЕАЭС, из-за чего немаркированная продукция попадает в РФ. Рост нелегальной торговли такими товарами, в свою очередь, сокращает доходы бюджетной системы РФ, поэтому парламентарии предлагают бороться с ней с помощью штрафов для физлиц.

Помимо этого авторы инициативы также предлагают повысить штрафы за оборот алкоголя и табака без обязательной маркировки. Сегодня за такое правонарушение гражданам грозит штраф от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, а должностным лицам — от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Вместо этого парламентарии предлагают установить, что в случае нарушения гражданам будет необходимо уплатить штраф от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а должностным лицам — от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.