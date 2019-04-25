В Венесуэле власти продлили действие режима сокращенного рабочего дня

Каракас, , 19:48 — REGNUM В Венесуэле до 26 апреля продлен режим действия сокращенного рабочего дня и сокращенного учебного дня в связи с восстановительными работами после блэкаута. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Венесуэле произошли два случая массового отключения электроэнергии. 7 марта из-за аварии на крупнейшей ГЭС Венесуэлы «Эль-Гури» произошел самый масштабный блэкаут в истории Венесуэлы — без электроснабжения остались 20 из 23 штатов. 25 марта также из-за аварии на данной ГЭС электроснабжения не было в 21 штате из 23.

Власти Венесуэлы заявили, что аварии на ГЭС были вызваны кибератакой со стороны США. В апреле президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаки на энергосистему страны продолжаются. Был утвержден месячный план восстановления системы электроснабжения страны, предусматривающий регулирование нагрузки на энергосети, а также сокращенные рабочие и учебные дни.

«Сообщаем всему нашему народу, что 25 и 26 апреля сохраняется специальный (рабочий) график на пути к укреплению национальной электрической системы, подвергнувшейся атаке преступного терроризма: работа будет длиться до 2 часов дня, а учеба — до полудня. Мы победим», — написал министр Родригес на своей странице в сети микроблогов Twitter.