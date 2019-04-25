Государственный долг Украины приблизился к $80 млрд

Киев, , 19:17 — REGNUM Государственный и гарантированный государством долг Украины к началу апреля достиг $78,8 млрд. Об этом сообщили 25 апреля в министерстве финансов страны.

Как уточняется, за месяц совокупный государственный долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд, и по состоянию на 31 марта составил $78,78 млрд.

При этом прямой внешний долг страны в марте вырос с $39,64 млрд до $40,18 млрд.

Напомним, согласно ранее озвученным данным министерства финансов Украины, в 2019 году Киеву предстоит выплатить по долгам в общей сложности $14,2 млрд.

При этом Украина намерена продолжить работать с МВФ над получением очередных траншей, а также брать кредиты у Европейского союза и Всемирного банка, которые пойдут на погашение уже имеющихся долгов.