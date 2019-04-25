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В Волгограде пустили с молотка судостроительный завод

Экономика

Предприятие-банкрот продали за 324 млн рублей — при стоимости в два миллиарда

В Волгограде пустили с молотка судостроительный завод
Иллюстрация: Krasnoarmeyskiy.ru
ОАО «Волгоградский судостроительный завод»

Волгоград, 25 апреля 2019, 18:07 — REGNUM  Волгоградский судостроительный завод, признанный банкротом в 2013 году, продан за 323,9 млн рублей, его приобрел индивидуальный предприниматель из Саратова. Об этом стало известно 25 апреля.

Изначальная цена предприятия составляла 2 млрд 430 млн рублей, это следует из объявления о проведении торгов, размещенном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В итоге же предприятие было продано по цене, более чем в семь раз ниже — за 324 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года банкротом было признано другое крупное волгоградское предприятие — металлургический комбинат «Красный Октябрь». Однако само предприятие продолжает работать. Так, 25 апреля на комбинате побывал губернатор Андрей Бочаров, который заявил о стабилизации ситуации на предприятии.

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