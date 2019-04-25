Медведев рассказал, что в соцсетях ему пишут о долгах по зарплате

Москва, , 17:21 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что он получает жалобы в социальных сетях о том, что работникам бюджетной сферы задерживают заработную плату. Об этом Медведев заявил сегодня, 25 апреля, на заседании правительства.

Медведев сообщил министрам, что граждане России жалуются ему через социальные сети на несвоевременную выплату им заработной платы.

«Ко мне обратились через социальные сети сотрудники одного из госпиталей, женщина пожаловалась на долги по заработной плате… Причем эти долги уже почти полгода насчитывают», — рассказал Медведев.

Также глава правительства добавил, что это не первая жалоба, которая ему поступает с начала 2019 года.

Медведев отметил, что деньги на погашение заработных плат для сотрудников госпиталя, о котором шла речь, уже направлены, но данная ситуация не должна повторяться.

«Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить, этого быть не должно. Тем более у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими необходимыми компонентами этих решений», — подчеркнул Медведев.