В Китае завершено строительство участка автомагистрали Пекин – Синьцзян

Пекин, , 17:15 — REGNUM В северокитайской провинции Шаньси запущено движение транспорта на участке скоростной магистрали G7 Пекин-Урумчи, которая связывает столицу с административным центров Синьцзян-Уйгурского автономного района в северо-западной части страны, сообщает 25 апреля Синьхуа.

Шаньсийский участок соединяет провинцию Хэбэй с автономным районом Внутренняя Монголия и является частью мегапроекта, связывающего восток Китая с его западом — Синьцзяном и Тибетом.

Расчетная скорость движения по магистрали составит 100 км/час.