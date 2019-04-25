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В Китае завершено строительство участка автомагистрали Пекин – Синьцзян

Экономика

Трасса соединит столицу КНР с автономными районами севера, северо-запада и запада страны

Пекин, 25 апреля 2019, 17:15 — REGNUM  В северокитайской провинции Шаньси запущено движение транспорта на участке скоростной магистрали G7 Пекин-Урумчи, которая связывает столицу с административным центров Синьцзян-Уйгурского автономного района в северо-западной части страны, сообщает 25 апреля Синьхуа.

Шаньсийский участок соединяет провинцию Хэбэй с автономным районом Внутренняя Монголия и является частью мегапроекта, связывающего восток Китая с его западом — Синьцзяном и Тибетом.

Расчетная скорость движения по магистрали составит 100 км/час.

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Экономика Китая
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