Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Москва, , 17:03 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оперативным данным ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений составил 2 трлн 472,4 млрд рублей в действующих ценах.

За аналогичный период 2018 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 1 трлн 723,6 млрд рублей.

В январе-февраля текущего года, по оценке Росстата, 31,2 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 3 трлн 109,7 млрд рублей, тогда как 16,4 тысячи организаций понесли убыток на сумму 637,3 млрд рублей.