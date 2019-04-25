Псковские власти заявили о «драконовских» условиях Минфина

Псков, , 16:59 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов намерено обратиться в правительство с просьбой пересмотреть условия реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных Псковской области из федерального бюджета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 апреля, было заявлено на очередной сессии регионального парламента.

«Условия соглашения, которое заключено Псковской областью с Министерством финансов, — «драконовские». Объективно мы их выполнить не можем», — заявил спикер Псковского областного собрания Александр Котов.

Он напомнил, что проблема дифференциации бюджетной обеспеченности субъектов РФ звучала на заседании Совета законодателей при Совете Федерации в Санкт-Петербурге. Котов подчеркнул, что позицию депутатов из регионов разделил участвующий в работе Совета законодателей президент России Владимир Путин, который дал поручение Министерству финансов России применять более действенные механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности.

В письме на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева псковские власти намерены «объяснить ситуацию, связанную с выполнением соглашения, и попросить, чтобы условия этих соглашений для субъектов были существенно смягчены».

«По крайней мере, чтобы они были реальными для выполнения. В противном случае — нет стимула стремиться к его выполнению», — заявил спикер регионального парламента.

В декабре 2018 года Псковской областью были заключены дополнительные соглашения с Минфином, вносящие некоторые изменения в действующие договорённости, при этом финансовая составляющая и графики погашения реструктуризированной задолженности не менялись. При этом из-за «юридической коллизии» регион не выполнил требование Министерства финансов об утверждении в трёхмесячный срок законом субъекта РФ этих соглашений. В региональном комитете по финансам заявили, что в худшем случае региону придётся возвращать в федеральный бюджет весь объём реструктуризированной задолженности — это около 4,2 млрд рублей.

По данным Минфина, на 1 апреля 2019 года государственный долг Псковской области превысил 16 млрд рублей. Из этой суммы бюджетные кредиты составляют 5,7 млрд рублей, более 10,3 млрд рублей — кредиты банков.

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