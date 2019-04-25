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Симферополю дали 340 млн рублей на ремонт дорог

Экономика

Средства выделили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Симферополь, 25 апреля 2019, 16:55 — REGNUM  В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Симферополю выделили около 340 млн рублей. Об этом на очередной сессии Симферопольского горсовета 25 апреля сообщила глава департамента финансов городской администрации Виктория Надолинская.

«В бюджет крымской столицы направляются межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 338,5 млн рублей», — отметила глава департамента. По её словам, проект планирует ремонт проезжей части на 26 улицах крымской столицы, а также капремонт двух городских мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты ОНФ констатировали, что почти на всех улицах крымской столицы отсутствует дорожная разметка, а там, где она есть — она выполнена некачественно. В целом, по их словам, крымчане больше всех в России жалуются на качество дорог.

Об этом: Крымчане больше всех в России жалуются на качество дорог — ОНФ

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Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги»
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