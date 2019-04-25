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Чистая прибыль АО «ВЭБ-лизинг» за 2018 год по МСФО составила ₽34,2 млрд

Экономика

«Мы сформировали команду, способную реализовывать проекты в рамках новых приоритетов»

Москва, 25 апреля 2019, 16:47 — REGNUM  Чистая прибыль АО «ВЭБ-лизинг» за 2018 год по МСФО составила 34,2 млрд рублей против убытка 95,7 млрд рублей годом ранее.

«Результат по прибыли обеспечили несколько драйверов. Мы продолжили курс на замену дорогого внешнего фондирования привлечением средств от группы ВЭБ.РФ. Свой вклад внесли доходы от операционной аренды и эффективное управление валютной позицией, проделана большая работа по урегулированию проблемной задолженности», — комментирует генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артём Довлатов.

«Приоритеты до 2024 г. и изменения организационной структуры АО «ВЭБ-лизинг» в рамках интеграции в ВЭБ. РФ утверждены советом директоров общества. Лизинговый портфель планируется наращивать прежде всего в проектах улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, развития авиа-, судо‑ и машиностроения. Эти направления непосредственно влияют на реализацию национальных проектов «Жильё и городская среда», «Экология», «Магистральная инфраструктура» и косвенно на многие другие. Мы сформировали команду, способную реализовывать проекты в рамках новых приоритетов», — отметил Артем Довлатов.

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