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В Крым пустят автобусы из Минска, Баку и Санкт-Петербурга

Экономика

Помимо этого, с полуострова можно уехать в Москву, Краснодар, Сочи, Анапу, Луганск и Донецк

Симферополь, 25 апреля 2019, 16:40 — REGNUM  В Крыму запустят регулярные рейсы в Минск, Баку, а также в Санкт-Петербург. Об этом 25 апреля журналистам сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

«Мы получили право открывать международные рейсы после внесения в реестр семи автостанций межсубъектовых маршрутов. Сейчас запускается маршруты в Минск и в Баку. Также в планах запуск сообщения с Санкт-Петербургом», — отметил Коробчук.

Помимо этого, по его словам, сегодня из Крыма отправляются регулярные рейсы в Москву, Краснодар, Сочи, Анапу, а также в Луганск и Донецк.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Ленинском районе Крыма с дороги съехал в овраг рейсовый автобус «Богдан». В результате ДТП один пассажир погиб на месте, ещё восемь человек получили травмы. В СК возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По теме: В Крыму автобус вылетел с трассы: один человек погиб, восемь ранены

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