Москва, , 16:35 — REGNUM

Объём международных резервов по состоянию на 19 апреля составил $490,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 12 апреля международные резервы страны составляли $491,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «вследствие отрицательной переоценки, частично компенсировавшейся покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $387,65 млрд, специальные права заимствования — $6,73 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,41 млрд, монетарное золото — $90,01 млрд.