Прокуроры потребовали от мэрии Воронежа снести дома-призраки

Воронеж, , 16:35 — REGNUM Прокуратура Воронежа внесла представление мэру в связи с нарушениями жилищного законодательства — речь идет о затягивании сроков сноса уже расселенных жилых домов. Как сообщил ИА REGNUM 25 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов, нарушения прокуратура выявила при проверке соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда и целевого расходования бюджетных средств администрацией городского округа город Воронеж.

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В ходе проверки прокуроры выявили случаи бездействия со стороны городских властей при решении вопроса о сносе уже расселенных домов: в результате заброшенные здания облюбовали бомжи, в них периодически регистрируются пожары.

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Прокуроры указали и на нарушения законодательства при проведении закупочных процедур для выполнения сноса расселенных домов, а также — на нарушения Жилищного кодекса Российской Федерации при проведении процедуры изъятия жилых помещений у собственников. Допускались отдельные нарушения при рассмотрении обращений граждан, проживающих в аварийных домах.

Прокурор города внес представление главе городского округа город Воронеж об устранении нарушений жилищного законодательства. По данным прокуратуры, результатом рассмотрения представления стал снос шести аварийных домов. Кроме того, заместитель руководителя управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж привлечен к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе администрации города, комментируя представление прокуратуры, заявили, что для своевременного сноса домов прилагается «максимум усилий».

«К сожалению, в ряде случаев возникают объективные сложности, препятствующие скорейшему выполнению этой работы. В частности, по отдельным домам на торги по определению подрядчика на выполнение сноса не вышли потенциальные участники, в других случаях снос был затруднен наличием в домах помещений, относящихся к федеральной собственности, что потребовало продолжительной юридической работы, кроме того, по некоторым домам велись судебные разбирательства по изъятию нежилых помещений у собственника», — добавили в мэрии.

По информации администрации города, в 2018 году было снесено 30 расселенных домов, в текущем — «приняты исчерпывающие меры по сносу еще пяти зданий».

Программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» была принята еще в 2010 году, тогда срок ее реализации был ограничен 2015 годом, объем финансирования — 11 млрд рублей, позже ее продлили до 2030 года. На месте более пяти сотен домов, включенных в программу, планировали построить новые кварталы. Однако далеко не везде это удалось — еще в 2016 году ОНФ, а затем и КСП заявили о нарушениях при выполнении программы. Наибольшие претензии были именно к темпам сноса уже расселенных домов: например, в Левобережном районе появился целый квартал домов-призраков.