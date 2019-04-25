В Карелии стартовал полуфинал кубка «Управляй!» для лучших студентов СЗФО

Петрозаводск, , 16:24 — REGNUM В Петрозаводске дан старт полуфиналу всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

В ходе соревнований участникам предстоит выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Цель кубка по менеджменту — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

«Из более чем 30 000 зарегистрировавшихся в этом году участников 1300 — представители Северо-Западного федерального округа. Сегодня 55 полуфиналистов из Республики Карелия поборются за право выйти в финал кубка. Каждый из вас нацелен на результат, и пусть не только победа, но и участие в этом конкурсе откроют для вас новые возможности, станут значимым результатом — социальным лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной самореализации», — поприветствовал участников на открытии полуфинала руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Лука Горубин.

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Поздравить полуфиналистов пришла и.о. первого заместителя Министра образования Республики Карелия Наталья Кармазина: «Здорово, что в помощь к классическому образованию приходят такие замечательные проекты, как кубок «Управляй!», и сегодня вам пригодятся не только теоретические знания, но и личностные навыки. Вам нужно будет договариваться, работать в команде, принимать управленческие решения, а это очень непросто, необходимо проявить свой характер. Желаю вам, чтобы каждый для себя сегодня сказал «Да! Я достоин быть управленцем, я готов идти дальше!», потому что именно такие проекты не дают нам стоять на месте, они мотивируют нас для постоянного развития. Я очень рада, что Россия — действительно страна возможностей. Удачи каждому из вас!».

С приветственным словом выступила и заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Елена Игнатенкова: «Уважаемые друзья! От имени Министерства приветствую Вас на полуфинале кубка, который занимает особое место в ряду управленческих конкурсов в России, потому что он проводится для тех, кто еще пока является студентом. Участие в таких конкурсах позволяет молодым, активным, умным ребятам заявить о себе, показать, что они уже многое умеют и знают и, зачастую, могут стать настоящими лидерами не только в управлении бизнесом, но и в управлении государством. Важно, что в рамках кубка вас будут оценивать крупнейшие компании региона, потенциальные работодатели, которые уже сейчас смогут присмотреться к вам. И, конечно, самых неравнодушных, активных, стремящихся познавать новое, мы всегда будем рады видеть в числе претендентов на замещение вакантных должностей в органах государственной власти республики».

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов принимают участие представители ведущих федеральных компаний-работодателей, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, представители конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам директора Карельского филиала РАНХиГС Романа Пивненко, кубок управляй органично встраивается в современные образовательные программы, поскольку в ходе соревнования студенты применяют и демонстрируют свои знания по широкому спектру учебных дисциплин. Кубок выявляет не только наиболее подготовленных студентов, но и лидеров, способных максимально эффективно построить работу команды.

«Надеюсь, что по прошествии небольшого времени мы увидим участников кубка в региональном и общероссийском конкурсе лидеров, и они смогут успешно выстроить свое профессиональное будущее, в том числе и в сфере управления», — отметил он.

Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты со всей России с 18 до 25 лет, а также не более 3 лет назад окончившие организации высшего и среднего профессионального образования молодые люди.

Напомним, кубок «Управляй!» является одним из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. Финал кубка состоится в конце мая 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

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