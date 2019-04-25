Кислотонакопитель «Крымского титана» начнут очищать в конце лета

Армянск, Крым, , 16:21 — REGNUM Установка новой насосной станции для очищения кислотонакопителя химзавода «Крымский титан» начнётся к концу лета. Об этом 25 апреля в ходе рабочей поездки на предприятие сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Наша главная цель состоит не только в предупреждении и пресечении ситуаций, аналогичных прошлогодней, а в очищении кислотонакопителя. С этой целью создан проект станции нейтрализации кислых стоков, предусматривающий, в том числе, установку насосной станции, которая будет проводить забор содержимого кислотонакопителя и очищать его. Уже к концу августа — началу сентября планируется начало пуско-наладочных работ», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в кислотонакопитель завода залили 12 миллионов кубометров воды и 25 тысяч кубометров известкового молока.

Отметим, в сентябре 2018 года на территории завода «Крымский титан» произошло несколько выбросов сернистого ангидрида и ряда других химвеществ в атмосферу. В городе был введен режим ЧС.

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