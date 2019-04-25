В кислотонакопитель «Крымского титана» залили миллионы кубометров воды

Симферополь, , 16:16 — REGNUM За время, прошедшее после чрезвычайного происшествия с химическими выбросами в Армянске в сентябре 2018 года, в кислотонакопитель завода «Крымский титан» залили 12 миллионов кубометров воды и 25 тысяч кубометров известкового молока. Об этом 25 апреля в ходе рабочей поездки на химпредприятие заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Предприятие производит ежедневный забор проб воды для замера кислотности, дублирующую функцию также выполняет республиканское министерство экологии. Также три раза в неделю проводятся исследования воздуха в городе Армянск, селе Перекоп и непосредственно на территории кислотонакопителя. За минувшее время в кислотонакопитель направлены 12 миллионов кубометров воды и 25 тысяч кубометров известкового молока», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске было выделено 17 млн рублей. Проект, срок реализации которого запланирован на 2020 год, планируется включить в федеральную целевую программу. Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Экологическая катастрофа в Армянске не должна повториться — глава Крыма

Читайте развитие сюжета: Кислотонакопитель «Крымского титана» начнут очищать в конце лета