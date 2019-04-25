Киргизский депутат: «Четверть населения Киргизии питается на $2 в сутки»

Бишкек, , 16:12 — REGNUM В Киргизии высокий уровень бедности — 1,6 миллиона граждан (25% населения республики) могут позволить себе тратить на еду лишь $2 (128 рублей) в сутки. Об этом заявил депутат Каныбек Иманалиев, выступая на заседании республиканского парламента

По словам народного избранника, «это очень стыдно».

Парламентарий отметил, что Киргизия относится к списку стран, которые не способны рассчитаться с долгами.

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«Мы зависим от импортных товаров и переводов мигрантов. Как экономика будет развиваться, когда мигранты перестанут переводить деньги? Такими темпами через 5 — 10 лет мы будем зависеть от соседей», — сказал он.

Для решения этой проблемы депутат Иманалиев предлагает правительству «быть порешительнее» и «учиться у заграницы».

«Если мы останемся сейчас на месте, то далеко отстанем. Только в столице есть миллионы квадратных метров недвижимости, которые можно было бы сдавать. С этой недвижимости можно будет получать прибыль в размере $600 млн (около 38,4 млрд рублей) дохода», — подытожил он.

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