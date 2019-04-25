В Косово завершают строительство автомагистрали до Македонии

Приштина, , 15:58 — REGNUM В Косово до конца мая планируется завершить строительство автомагистрали от Приштины до границы с Македонией, сообщила пресс-служба правительства Косово.

«Премьер-министр Рамуш Харадинай получил информацию от заместителя министра по инфраструктуре о том, что проект строительства магистрали до пограничного пункта Блаце (Македония) готовится к завершению», — говорится в сообщении.

Автомагистраль официально получит имя скончавшегося в 2012 году македонского политика албанского происхождения Арбена Джафери — одного из основателей македонской «Демократической партии албанцев» и подписанта Орхидского соглашения 2001 года.

Торжественный запуск новой автомагистрали в эксплуатацию намечен на 29 мая, информирует пресс-служба.

Отметим, что отделившийся от Сербии край Косово в последнее время активизирует отношения с Македонией, где после смены правительства в 2017 году усилились позиции политических сил, представляющих интересы албанского этнического меньшинства. Стороны обсуждают наращивание сотрудничества в самых разных областях, включая торговлю и предпринимательство.

Дополнительные возможности для Македонии предоставила инициированная Косово в минувшем году торговая война против Сербии. Введённые Приштиной 100-процентные пошлины на сербские товары существенно освободили рынок для продукции македонского производства.

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