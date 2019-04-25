Названа прибыль Doosan Corporation за первый квартал 2019 года

Сеул, , 15:57 — REGNUM Продажи компании Doosan Corporation увеличились на 7,2% и составили 4,6 трлн вон (~$3,95 млрд), операционная прибыль увеличилась на 1,1%, до 345,8 млрд вон (~$297,45 млн), а чистая прибыль — на 30,5%, до 54,9 млрд вон (~$47,22 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что показатели дочерних предприятий компании, специализирующиеся на электронике, транспортных средствах и топливных элементах показали хорошие результаты.

Продажи Doosan Infracore увеличились на 11,5%, до 2,18 трлн вон (~$1,87 млрд), а операционная прибыль — на 3,5%, до 250 млрд вон (~$215,06 млн). Продажи Doosan Bobcat составили 1,62 трлн вон (~$1,39 млрд), операционная прибыль — 113,3 млрд вон (~$97,46 млн), что на 22,1% и 20,1% больше, чем годом ранее.

В первом квартале 2019 года продажи Doosan Heavy Industries & Construction увеличились на 7,1%, до 3,82 трлн вон (~$3,28 млрд), а операционная прибыль — на 5,6%, до 322,3 млрд вон (~$277,26 млн). Продажи Doosan Engineering & Construction составили 348,1 млрд вон (~$299,48 млн), а операционная прибыль — 7,1 млрд вон (~$6,1 млн), что на 0,38% и 50,5% больше, чем в 2018 году.