Болгария готовится разорвать контракты с американскими ТЭЦ

София, , 15:52 — REGNUM Болгария готовится разорвать соглашения с действующими на территории страны теплоэлектроцентралями, находящимися в собственности американских компаний. Об этом сообщил глава комиссии по энергетики Народного собрания Болгарии Валентин Николов, передаёт «Болгарское национальное радио».

Речь идёт о ТЭЦ «AES Гълъбово» и «Контур Глобал Марица Изток-3». По условиям соглашений, болгарская сторона взяла на себя обязательство в течение 15 лет закупать электроэнергию с этих станций либо выплачивать компенсации, что в своё время привело к долгам Национальной электрической компании Болгарии перед американскими компаниями. В Софии уже долгое время ищут пути для досрочного расторжения этих контрактов и вывода американских ТЭЦ на рынок на общих условиях.

«Европейская комиссия отправляла письма Болгарии, в которых говорится, что договоры с американскими ТЭЦ являются видом государственной помощи. Поэтому государство должно войти в свою роль и прекратить эти практики, начав переговоры с инвесторами», — заявил Николов.

По его словам, министерство финансов Болгарии констатировало, что государственная помощь предоставлена также ТЭЦ «AES Гълъбово». «Что касается ТЭЦ «Контур Глобал Марица Изток-3», то существуют индикации, что станция уже выплатила свою инвестицию досрочно», — сказал он.

«С этого момента процедура будет — двустороннее или одностороннее прекращение договоров, а дело может дойти до неустоек и арбитража», — добавил Николов.

Тема функционирования в Болгарии американских ТЭЦ обсуждалась в ноябре минувшего года на встрече посла США в Софии Эрика Рубина с министром энергетики республики Теменужкой Петковой. Тогда было заявлено, что стороны ведут «конструктивный диалог» по этой проблеме и надеются найти приемлемое для обеих сторон решение по контрактам.