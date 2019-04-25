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«Новатэк» увеличил чистую прибыль в I квартале 2019 года почти в девять раз

Экономика

Компания признала прибыль от продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2»

Москва, 25 апреля 2019, 15:44 — REGNUM  Объём чистой прибыли компании «Новатэк» в первом квартале 2019 года составил 381,8 млрд рублей МСФО, что 8,9 раза превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах деятельности предприятия.

Отмечается, что столь существенный рост произошёл в связи с признанием в марте 2019 года прибыли от продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2». Её размер в общем показателе составил 308,6 млрд рублей. Кроме того, компания признала в обоих отчетных периодах неденежные курсовые разницы по займам в иностранной валюте.

Без учёта эффекта от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и эффекта от курсовых разниц, объём нормализованной прибыли предприятия вырос до 65,7 млрд рублей или на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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