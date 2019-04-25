Рубль значительно «просел»

Москва, , 15:44 — REGNUM Рубль за последние два дня значительно просел по отношению к доллару и евро. Резкое ослабление было вызвано повсеместным укреплением американской валюты. Индекс доллара за два дня продемонстрировал рост почти на 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Плюс повысились риски проработки и ввода новых санкций со стороны западных стран после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

После этого по инициативе Украины был экстренно созвано заседание Совета Безопасности ООН и незамедлительно последовало осуждение со стороны западных стран», — пояснил эксперт.

Не исключено, что уже на этой неделе можно будет наблюдать среднесрочный разворот рубля в строну ослабления. В свою очередь, потенциальными драйверами могут стать: продолжающийся рост американской валюты, завершение сделки ОПЕК+, а также возможное смягчение кредитно-денежной политики со стороны ЦБ РФ и, конечно, потенциальные санкции.

«Примечательно, что техническая картина идеально совпала с ухудшением новостного фона. Валютная пара доллар/рубль в рамках формации «двойное дно» имеет потенциал продолжить рост в район уровня 65,76», — полагает Капустянский.

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