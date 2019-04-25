Путин одобрил идею строительства второго моста на остров Русский

Владивосток, , 15:41 — REGNUM Предложение построить мост на остров Русский через остров Елены понравилось президенту России Владимиру Путину. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава Приморья доложил Путину о социально-экономическом развитии региона и рассказал о предложениях по его развитию. Ожидается, что на пользу транспортной ситуации во Владивостоке пойдет возведение второго моста на остров Русский и реконструкция путепровода Некрасовский до Зари.

Путин поддержал предложение приморских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году был открыт Русский мост через пролив Босфор Восточный, который связал одноименный остров с материком. Русский мост стал вторым по высоте в мире (324 м), а также вантовым мостом с самым длинным пролетом (1104 м).

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