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Доля неполной занятности на рынке труда Италии достигла 12%

Экономика

За последние 12 лет этот показатель вырос вдвое

Рим, 25 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  12% трудоустроенных граждан Италии работают неполный день, сказано в отчете Организации по взаимодействию и экономическому развитию, передает Mediaset в четверг, 25 апреля.

За последние 12 лет этот показатель вырос вдвое. Также вдвое он превышает и средний показатель в западных странах.

Эксперты организации также отметили, что доля работников с временными контрактами в Италии (15,4%) превышает средний уровень в западных странах (11,2%)

Летом 2018 года новое правительство Италии утвердило закон, стимулирующий принятие работников по постоянным контрактам и затрудняющий наём по временным контрактам.

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Экономика Италии
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