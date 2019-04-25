Доля неполной занятности на рынке труда Италии достигла 12%

Рим, , 15:27 — REGNUM 12% трудоустроенных граждан Италии работают неполный день, сказано в отчете Организации по взаимодействию и экономическому развитию, передает Mediaset в четверг, 25 апреля.

За последние 12 лет этот показатель вырос вдвое. Также вдвое он превышает и средний показатель в западных странах.

Эксперты организации также отметили, что доля работников с временными контрактами в Италии (15,4%) превышает средний уровень в западных странах (11,2%)

Летом 2018 года новое правительство Италии утвердило закон, стимулирующий принятие работников по постоянным контрактам и затрудняющий наём по временным контрактам.

Читайте также: В Италии могут сократить рабочий день, чтобы увеличить уровень занятости