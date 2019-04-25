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Медведев поручил проработать вопрос о снижении НДС на фрукты и ягоды

Экономика

Сейчас плоды, ягоды и фрукты не подпадают под льготное налогообложение

Москва, 25 апреля 2019, 15:26 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам финансов, сельского хозяйства и экономического развития представить предложения о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию, сообщается на сайте правительства.

В настоящее время ставка НДС в России составляет 20%, вместе с тем по пониженной ставке в 10% облагаются социально значимые товары, в их числе большинство наиболее распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание.

Выступая 17 апреля в Государственной думе Медведев напомнил, что плоды, ягоды и фрукты не подпадают под льготное налогообложение, и эту проблему надо решать.

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