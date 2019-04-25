Медведев поручил проработать вопрос о снижении НДС на фрукты и ягоды

Москва, , 15:26 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам финансов, сельского хозяйства и экономического развития представить предложения о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию, сообщается на сайте правительства.

В настоящее время ставка НДС в России составляет 20%, вместе с тем по пониженной ставке в 10% облагаются социально значимые товары, в их числе большинство наиболее распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание.

Выступая 17 апреля в Государственной думе Медведев напомнил, что плоды, ягоды и фрукты не подпадают под льготное налогообложение, и эту проблему надо решать.

Читайте также: Отчёт Медведева перед Госдумой — online-трансляция ИА REGNUM