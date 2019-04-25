Козак рассказал, когда в Белоруссию пойдет качественная нефть

Москва, , 15:22 — REGNUM Чистая российская нефть поступит на границу с Белоруссией 29 апреля. Об этом сообщил 25 апреля журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

Он уточнил, что значительная часть некачественной нефти, находившейся на территории России, откачана в ёмкости. В связи с поступлением нефти плохого качества в Белоруссию принимаются оперативные меры.

Так, на 26 апреля намечены трехсторонние переговоры с участием Польши. Будет обсуждаться вариант с частичной откачкой из трубопровода на белорусской и польской территории грязной нефти.

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Вопрос о компенсации Минску пока не ставился, белорусская сторона предлагала нарастить индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, это обсуждается, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, которая идет транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Из-за этого Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики до тех пор, пока проблема не будет решена.

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