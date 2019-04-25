Медведев поручил заняться вопросом индексации пенсий работающим инвалидам

Москва, , 15:11 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам заняться вопросом индексации пенсий работающим инвалидам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Минтруду России, Минфину России и Минэкономразвития России проработать дополнительно с участием Пенсионного фонда РФ вопрос об индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам с оценкой финансово-экономических последствий такого предложения для последующего обсуждения в правительстве Российской Федерации», — говорится в тексте поручения.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2019 года.

Напомним, 1 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

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