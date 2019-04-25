Четверг, 25 Апреля 2019 года
15:16:05 МСК

Медведев поручил заняться вопросом индексации пенсий работающим инвалидам

Экономика

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2019 года

Москва, 25 апреля 2019, 15:11 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам заняться вопросом индексации пенсий работающим инвалидам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Минтруду России, Минфину России и Минэкономразвития России проработать дополнительно с участием Пенсионного фонда РФ вопрос об индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам с оценкой финансово-экономических последствий такого предложения для последующего обсуждения в правительстве Российской Федерации», — говорится в тексте поручения.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2019 года.

Напомним, 1 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

Читайте также: В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация пенсий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить