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В России проработают вопрос о рабочем времени работающих на селе женщин

Экономика

Срок исполнения – до 29 мая 2019 года

Москва, 25 апреля 2019, 15:10 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам труда, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, просвещения и экономического развития России проработать вопрос о регулировании продолжительности рабочей недели работающих в сельской местности женщин, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что министерства должны проработать соответствующий вопрос с «Федерацией независимых профсоюзов России» и «Российским союзом промышленников и предпринимателей». Срок исполнения — до 29 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство труда предложило увеличить продолжительность рабочего времени для женщин, работающих на селе. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 30, как другие, получая при этом полную зарплату, отметили в ведомстве. В свою очередь депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для сельских женщин.

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