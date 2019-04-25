«Дочка» CNPC получит 10% в арктическом проекте «Новатэка»

Пекин, , 14:55 — REGNUM ПАО «НОВАТЭК» и Китайская национальная компания по разведке и добычи нефти и газа (CNOOC Ltd.) в рамках Международного форума «Один пояс, один путь» подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ 2». Об этом сегодня, 25 апреля проинформировала пресс-служба российского газового гиганта.

«Соглашение предусматривает приобретение CNOOC 10% доли участия в проекте», — сказано в сообщении российской компании.

В российской компании отметили, что проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения, где доказанные и вероятные запасы по стандартам PRMS составили 7 981 млн баррелей нефтяного эквивалента, а по российской классификации — 13 835 млн баррелей нефтяного эквивалента. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ и среди потребителей данной продукции рассматриваются партнёры из стран Азии.

«Мы рады, что CNOOC стал нашим новым партнером по проекту «Арктик СПГ 2», поскольку Китай является одним из основных рынков сбыта нашего СПГ, — отметил в комментарии председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. — Проект «Арктик СПГ 2» будет инновационным для мирового газового рынка, а накопленный нами опыт строительства арктических СПГ-проектов, отработанная логистическая модель с выходом на перспективные рынки сбыта и значительные запасы углеводородов являются базой для успешной реализации этого проекта мирового уровня».

Напомним, что в пекинском Международном форуме «Один пояс, один путь» принимают участие не только президент России Владимир Путин и глав других государств, но также и представительные делегации крупного бизнеса из разных стран (прежде всего — Евразии). «НОВАТЭК» добывает газ преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе — крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.