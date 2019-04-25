Медведев поручил расширить цели расходования маткапитала

Москва, , 14:54 — REGNUM Законопроект о возможности использовать материнский капитал на строительство жилого дома на садовом участке поручил внести в правительство премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 25 апреля пресс-служба правительства РФ.

Медведев отдал соответствующее поручение министерствам труда и соцзащиты, строительства, финансов и экономического развития. На выполнение поручения отведен срок до 5 июня.

Отмечается, что министерства должны «обеспечить внесение в правительство Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего возможность использования средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на садовом земельном участке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты во главе с Николаем Николаевым («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект, позволяющий использовать средства материнского капитала на покупку жилья через эскроу-счета. Также предложено создать в регионах фонды для достройки проблемных жилых объектов.

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