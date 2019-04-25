Японская делегация оценила организацию работы на Нововоронежской АЭС

Нововоронеж, Воронежская область, , 14:48 — REGNUM Делегация из Японии во главе с советником Японского атомного промышленного форума (JAIF), членом международного консультативного совета госкорпорации «Росатом» Такуя Хаттори посетила Нововоронежскую АЭС, где познакомилась с организацией работы на станции. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба «Росатома».

В составе делегации на российской АЭС побывали представители японских фирм, связанных с атомной энергетикой. Отмечается, что интерес японцев связан с мероприятиями, реализованными российскими коллегами на энергоблоке после фукусимских событий.

«Я под большим впечатлением, здесь всё очень хорошо организованно. На объекте прекрасно выстроена и успешно применяется система подготовки оперативного и ремонтного персонала», — сообщил Хаттори по итогам визита.

По его словам, энергоблок №6 Нововоронежской АЭС является самым передовым в мире, оснащённым реактором поколения 3+. Хаттори также пообещал поделиться полученной информацией с коллегами в Японии.

Напомним, в 2011 году в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9,0, которое спровоцировало волну цунами и аварию на АЭС «Фукусима». Она стала крупнейшей аварией на атомной станции после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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