Самозанятым в России предлагают предоставить льготы на аренду помещений

Москва, , 14:47 — REGNUM Самозанятым гражданам в России предлагается предоставлять торговые помещения по льготной арендной ставке. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития России. Об этом сообщила глава департамента инвестиционной политики ведомства Милена Арсланова.

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Эксперимент для самозанятых: особый режим и льготы для заказчиков

«Мы хотим предложить оказывать им имущественную поддержку, это льготный доступ к площадям», — приводит ТАСС слова руководителя департамента.

Добавим, что сейчас арендовать помещения по пониженной ставке могут малые и средние предприятия (МСП). Также в качестве мер господдержки Минэкономразвития предлагает открыть самозанятым доступ к программе льготного кредитования МСП под 8,5% годовых.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в четырёх регионах РФ стартовал десятилетний эксперимент по налогообложению граждан, которые «работают на себя». В тестовом режиме он действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии.

Закон даёт право не трудоустроенным официально гражданам, которые не имеют работодателя или сотрудников в подчинении, а также чей доход в месяц не превышает 200 тыс. рублей, зарегистрироваться в качестве самозанятых и пользоваться специальным налоговым режимом.