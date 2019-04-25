Недальновидный ход штаба Зеленского: наказать «бяку-Россию»

Москва, , 14:45 — REGNUM Заявления предвыборного штаба победителя выборов на Украине Владимира Зеленского, ещё даже не вступившего в должность, не нужно рассматривать как значимый политических фактор, это Не дальновидный ход, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Тем более, что решения о санкциях в Европе принимают без всяких просьб со стороны Украины. Здесь, скорее, показательно восприятие командой нового президента тех инструментов, которыми Украина будет пытаться решать свои внутри и внешнеполитические проблемы.

«Ни слова о каких-то действенных мерах, которые подвигли бы жителей страны захотеть остаться украинцами — только надежда на то, что «большие мальчики» заступятся и накажут «бяку-Россию».

Прочие проблемы на Украине, видимо, будут решаться в подобном же ключе — попросят ещё кредитов, списать долги, подарить оружия, еды и т. д.», — высказал своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, команда избранного президента Украины Владимира Зеленского призвала к усилению санкционного давления на Россию в связи с решением Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР И ЛНР.

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