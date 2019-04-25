В США не считают штраф в $5 млрд для Facebook серьезным

Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Чиновники США прокомментировали ситуацию со штрафом для социальной сети Facebook, который может назначить Федеральная торговая комиссия США, рассказывает издание New York Times.

Штраф может доходить до рекордных сумм от 3 до 5 млрд долларов. Такой штраф может поставить под угрозу репутацию США, обычно не ограничивающих власть крупных крупных технологических компаний. Американских регуляторов часто критиковали за позволение компаниям Кремниевой долины беспрепятственно расти, в то время как в Европе в прошлом году оштрафовали Google на 5 млрд долларов за злоупотребление властью над рынком мобильных телефонов.

Сенатор Ричард Блюмэнталь из Коннектикута прокомментировал ситуацию в своем Twittet:

«Facebook должен нести ответственность — не только за штрафы, но и за далеко идущие реформы в области управления, практики конфиденциальности и культуры».

Для Facebook штраф в размере 5 млрд — лишь 2,5% от годового дохода, поэтому многие чиновники не считают штраф серьезным. «Это была бы шутка о штрафе», — считает Мэтт Столлер, сотрудник Института открытых рынков.

В марте 2018 года Федеральная торговая комиссия США начала расследование относительно утечки данных пользователей из Facebook, благодаря которой компания Cambridge Analytica использовала данные 50 миллионов человек для политической рекламы.

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