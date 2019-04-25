Стоимость компании Microsoft ненадолго превысила $1 трлн

Нью-Йорк, США, 25 апреля 2019, 14:31 — REGNUM Стоимость компании Microsoft на некоторое время превысила $1 трлн. Это произошло 24 апреля 2019, сообщило агентство Reuters.
Издание отмечает, что рост стоимости акций компании произошел после того, как её руководство в рамках квартального отчета выдало прогноз, согласно которому бизнес Microsoft в области облачных вычислений будет расти. В конце торгов значение стоимости компании вернулось к отметке $959 млрд, таким образом, Microsoft уступила Apple ($976 млрд).
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft объявила о своем намерении отказаться от политики смены паролей. Компания заявила, что она больше не верит в то, что она может обеспечить должный уровень безопасности.
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