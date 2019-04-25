В Монголии впервые за 29 лет прошли учения по защите от стихийных бедствий

Улан-Батор, , 14:23 — REGNUM В столице Монголии Улан-Баторе состоялось комплексное учение по защите стихийных бедствий.

В учениях, которые проводится впервые за 29 лет, участвовали служащие силовых ведомств, госучреждений и работники частного сектора.

25 апреля в 08.00 часов по местному времени раздался сигнал оповещения о стихийном бедствии из 60 сигнальных башен, после чего жители Улан-Батора вышли из зданий и собирались в специальных безопасных местах для эвакуации.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, в учениях по эвакуации участвовали более 420 тысяч жителей или 40% населения города.

В связи с проведением комплексных учений по защите стихийных бедствий, на территории столицы страны на два с половиной часа было перекрыто транспортное движение. С 24 по 26 апреля на территории города запретили продавать алкогольные напитки.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям, 30% населения страны живет на площади 27 860 гектаров.

«За прошедшие 10 лет в Монголии произошли 260 тыс землетрясений. До 2005 года поблизости от города Улан-Батора регистрировались около 200 землетрясений в год. За первые три месяца 2019 года в столице Монголии произошли 261 землетрясения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество случаев увеличилось на 70. Поэтому нынешние учения особо важны для жителей столицы», — сообщила пресс-служба мэрии города Улан-Батора.