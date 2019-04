Названа прибыль крупных финансовых компаний Южной Кореи

Сеул, , 14:10 — REGNUM В первом квартале 2019 года южнокорейская компания Shinhan Financial Group заняла первое место по финансовым показателям второй квартал подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, чистая прибыль Shinhan Financial Group составила 918,4 млрд вон (~$789,64 млн), KB Financial Group — 845,7 млрд вон (~$724,14 млн), Woori Finance Holdings — 568,6 млрд вон (~$488,88 млн), Hana Financial Group — 556 млрд вон (~$478,05 млн).

Известно, что прибыль компании Shinhan Financial Group увеличилась на 7,1%, в то время как прибыль компаний KB Financial Group, Woori Finance Holdings и Hana Financial Group, напротив, сократилась на 12,7%, 3,6% и 16,8% соответственно.

Предполагается, что финансовая компания Shinhan Financial Group сохранит свои лидирующие позиции по сумме прибыли до конца этого года.

Чистая прибыль дочерней компании Orange Life, принадлежащей Shinhan Financial Group, составила 80,4 млрд вон (69,12 млн), а прибыль банка Shinhan Bank — 618,1 млрд вон (~$531,44 млн).

Чистая прибыль других дочерних компаний, таких как KB Kookmin Bank, Woori Bank и KEB Hana Bank составила 572,8 млрд вон (~$492,49 млн), 539,4 млрд вон (~$463,78 млн) и 479,9 млрд вон (~$412,62 млн) соответственно.