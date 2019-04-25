Китайский бизнес приобретает 10% «Арктик СПГ 2»

Салехард, , 14:00 — REGNUM Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа CNOOC Ltd. подписала с ПАО «Новатэк» соглашение о вхождении в «Арктик СПГ 2». Согласно документу китайская сторона приобретает 10% доли участия в проекте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Новатэк».

Соглашение подписывалось в рамках Международного форума «Один пояс, один путь».

«Мы рады, что CNOOC стал нашим новым партнером по проекту «Арктик СПГ 2», поскольку Китай является одним из основных рынков сбыта нашего сжиженного природного газа (СПГ). Проект «Арктик СПГ 2» будет инновационным для мирового газового рынка, а накопленный нами опыт строительства арктических СПГ-проектов, отработанная логистическая модель с выходом на перспективные рынки сбыта и значительные запасы углеводородов являются базой для успешной реализации этого проекта мирового уровня», — отметил при подписании соглашения председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

Напомним, проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в ЯНАО. По российской классификации запасы месторождения составляют 13 835 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ».

Отметим, что китайские партнёры участвовали и в проекте «Ямал СПГ».

Читайте ранее в этом сюжете: «Арктик СПГ-2» будет строить итальянско-турецкое совместное предприятие